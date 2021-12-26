عُمان تشترط تلقي جرعتين على الأقل من لقاح كورونا لدخول السلطنة

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن اشتراطها تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة، لغير العمانيين لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى، لدخول السلطنة، وذلك بحسب ما كشفت وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت الوكالة، اليوم السبت، أن اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا قررت إلغاء قرار تعليق دخول السلطنة من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، التي انتشر فيها المتحور أميكرون، وهي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

كما قررت اللجنة عدم السماح بدخول سلطنة عمان إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص البلمرة (PCR) لمرض كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أُجرِيَ خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.