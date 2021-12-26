تفاصيل انتحار موظف مصري من الطابق الثالث بسبب مديره

أنهى موظف مصري، حياته بعدما ألقى نفسه من الطابق الثالث، بإحدى شركات منطقة التجمع في القاهرة الجديدة، بسبب معاملة مديره له وتوبيخه الدائم وخصم 4 أيام من راتبه نتيجه دخوله الحمام لفترات طويلة.

وفي التفاصيل التي سردتها صديقته بالشركة، عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن صديقها أقدم على الانتحار بسبب المعاملة السيئة من مديره، مشيرة إلى أنه كان يقف بجوارها قبل انتحاره بدقائق.

وأضافت أنه صديقها كان يمر بظروف مالية صعبة، ورغم ذلك هدده المدير بالرفد بعد الخصم من راتبه، لافتة إلى هذه المعاملة كانت السبب وراء إلقاء نفسه من الطابق الثالث بالشركة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا مفاده انتحار موظف داخل شركة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة موظف يدعي نور، ملقاة على الأرض؛ وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين مرور الضحية بضائقة مالية وبالتزامن مع توبيخ مديره له، قام بالانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث.