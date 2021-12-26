بإجمالي 361 مليون ريال.. تدشين 16 مشروعا مائيا وبيئيا في حائل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل, في جامعة حائل اليوم، ‏16 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بتكلفة بلغت 361 مليون ريال، لخدمة أكثر من 35 ألف ‏مستفيد, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير البيئة ‏والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي وزير النقل المهندس الجاسر، ووكيل إمارة ‏منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ووكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل.

وأكد سمو أمير المنطقة أن مشاريع المياه والبيئة في حائل أصبحت عنوانًا لعهد الإنجازات في عهد خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-, منوهًا بالمتابعة المستمرة من ‏معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وحرصه على تحقيق الإنجازات في المشاريع الخدمية للمواطن والوطن في أنحاء ‏المملكة‏

فيما أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشروعات المدشنه تضمنت استكمال تنفيذ إحدى مراحل مشروع المياه الشامل لقرى منطقة حائل، وذلك بتنفيذ خطوط ناقلة رئيسة وفرعية وشبكات مياه وخزانات تشغيلية لخدمة المراكز المستهدفة في المنطقة، حيث بلغ إجمالي أطوال الشبكات 143 ألف متر، فيما وصلت سعة الخزن التشغيلية 1800م3، وتجاوزت التكلفة المالية 48,6 مليون ريال.

وأكد الفضلي شركة المياه الوطنية نفذت مرحلتين ضمن مشروع القرى الشامل في المنطقة لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب للمستفيدين، وذلك من خلال مد خطوط ناقلة رئيسية وفرعية وتنفيذ شبكات مياه وخزانات تشغيلية بإجمالي أطوال بلغت 216 ألف متر طولي وسعة خزن تشغيلية وصلت إلى 5800 متر مكعب وتجاوزت تكلفة التنفيذ 82 مليون ريال، مشيرًا أنه جرى دعم الاستدامة البيئية في منطقة حائل والتوسع في التغطية بخدمات الصرف الصحي بتنفيذ 6 مشروعات بتكلفة مالية تجاوزت 186,8 مليون ريال، مبينًا أن المشروعات تضمنت تنفيذ محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظتي الحائط والغزالة بسعة معالجة إجمالية بلغت 10 آلاف متر مكعب في اليوم، بهدف رفع الضرر البيئي وزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية وبتكلفة مالية تجاوزت 73 مليون ريال.

وأبان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة نفذت 4 مشاريع شبكات وتوصيلات منزلية للصرف الصحي في مدينة حائل ومحافظات الحائط وبقعاء والغزالة بأطوال تجاوزت 115 ألف متر طولي، وأكثر من 7 آلاف توصيلة صرف صحي منزلية لخدمة أكثر من 35 ألف مستفيد جديد، بتكلفة مالية تجاوزت 113 مليون ريال.

كما قامت الوزارة بحفر وتشغيل 18 بئرًا جوفيًا في المنطقة بطاقة إنتاجية بلغت 52.600 م3 في اليوم، بهدف ضخها عبر الشبكات لتلبية الطلب على المياه في مدينة حائل ومحافظة بقعاء بتكلفة مالية تجاوزت 12 مليون ريال ضمن أهداف منظومة البيئة والمياه والزراعة لزيادة مصادر مياه الشرب‏.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة عملت على الاستفادة من حصاد مياه الأمطار وتعزيز مصادر المياه السطحية بتنفيذها 4 سدود خرسانية لمجرى السيول في المنطقة وهي (سد قارح وسد مشار وسدي عقدة والصر) بارتفاعات تتراوح من 8 إلى 17 مترًا وأطوال تجاوزت ألف متر، وبسعة تخزينية بلغت في مجملها أكثر من مليون متر مكعب، وبتكلفة مالية تجاوزت 31 مليون ريال.

وأكد أن تدشين هذه المشروعات بالمنطقة يأتي تجسيدًا لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في المناطق كافة، وتلبيةً للطلب المتزايد على المياه نتيجة للتنمية الشاملة التي تعيشها المنطقة في المجالات المختلفة والاستفادة من جميع المصادر المتاحة لتحقيق الاستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة حائل على اهتمامه ومتابعته لمشروعات منظومة البيئة في المنطقة.