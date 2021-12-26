متحدث الصحة يحذر من الشائعات بشأن لقاحات الأطفال أو الجرعة التنشيطية

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، من الشائعات بشأن لقاحات الاطفال أو الجرعة التنشيطية، مشددا على ضرورة المواصلة والتوسع في إعطاء اللقاحات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بشأن فيروس كورونا في المملكة، أن العالم يشهد حاليا أعلى معدل لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة.

وأشار إلى أن منحنى كورونا في السعودية بدأ في الارتفاع، لافتا إلى أن الكمامة سلاح مهم لتجنب الإصابة بـ كورونا، داعيا لاستكمال التحصين وتلقي الجرعة التنشيطية ونظافة اليدين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد أن السعودية من أعلى الدول المصنفة عالميا في مواجهة جائحة كورونا.