أمير حائل يرعى حفل جائزة سموه “بصمة” في نسختها الرابعة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، حفل جائزة سموّه “بصمة” في نسختها الرابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ووزير النقل والخدمات اللوجستية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر ورئيس هيئة الطيران المدني معالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ونائب وزير النقل معالي المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ورئيس هيئة النقل العام معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح ونائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود الفهيد والمهندس احمد بن حسن باظريس الرئيس التنفيذي لمركز جودة الحياة ومعالي المهندس محمد بن ناصر الجاسر مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك في منتزه المغواة بحائل.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في كلمة له خلال الافتتاح أصحاب السمو أصحاب المعالي أصحاب السعادة أهلا بكم في بصمة و بصمة لكل بصمة وضعت بصمة لتكون بصمة تستحق البصمة .

عطاء رائع لأداء أمثل فكان التميز يحاكي الابداع لتصبح مبادرة في ظل ملك زعيم وولي عهد عظيم وشعب كريم يسعى للعالمية في شتى المجالات بكل جدارة وثبات .

وحقق جائزة بصمة بفرع “تميز” صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي والدكتور منذر بن عبدالله البليهد، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي، والدكتور فهد بن معيض الحسني، والمهندس مشعل بن سعود التميمي، والأستاذ أنور بن علي الغصاب، والأستاذ فريح بن محمد العياد، والأستاذ فهد بن محمد العفنان، والأستاذ عبدالعزيز حمود الغرير، والأستاذ خالد بن علي الباحوث، والأستاذ سلطان بن عوض الشعيب.

ونال جائزة أمير حائل في “بصمة” وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كما نال الجائزة بفرع “عطاء” المهندس سعود بن علي الصقيه، والأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، والاستاذ عواد بن جزاع الرضيمان.

وحصل على الجائزة بفرع “مبادرة” للجهات الحكومية والخاصة والافراد الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل وهيئة الذكاء الاصطناعي، واللواء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العبيداء، والأستاذ محمد بن فهيد الشمري، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ،والجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني.

كما حقق جائزة أمير حائل “إبداع” الأستاذ صالح بن عبدالله السيف، والأستاذ يوسف بن عوده الشمري، والأستاذ سلطان بن سليمان العنزي، والأستاذ مشاري بن عبدالله الجميلي، والأستاذة سلطانه بن سماح العنزي، وجامعة حائل، وهيئة تطوير منطقة حائل، ونادي الصم بحائل، ومتحف ومقهى أجا وسلمى بحائل.

فيما حصل على جائزة سموه بفرع “أداء” الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وجمعية رفاق.

وتهدف جائزة بصمة في نسختها الرابعة وبفروعها الست إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفعالية التأثير في المجتمع، وتُمنح للمشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بمنطقة حائل، وتقدم للقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد، وتتضمّن جائزة بصمه ٥ فروع: (إبداع، مبادرة، عطاء، تميز، أداء).

وتأتي جائزة سمو أمير منطقة حائل (بصمة) في عامها الرابع حرصاً واهتماماً من سموّه على دعم التنمية والتطوير في المنطقة، وتذليل كافة التحديات والصعوبات أمام المبدعين ومنسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك على مستوى الأفراد.