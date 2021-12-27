ارتفاع أسعار النفط وبرنت عند 76.54 دولاراً للبرميل

تباينت أسعار النفط اليوم الإثنين مع صعود خام برنت في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة للخام الأمريكي، بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد وسط تصاعد الإصابات بكوفيد -19.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 73.38 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. ولم يتم تداول العقد يوم الجمعة لأن الأسواق الأمريكية كانت مغلقة في عطلة عيد الميلاد.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 76.54 دولاراً للبرميل بعد أن استقر على 0.92 بالمئة يوم الجمعة.

وقفز كلا العقدين بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا قد تتسبب في مستوى أخف من المرض.