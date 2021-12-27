سوريا: ميليشيات إيران تعزز قبضتها على الرقة ودير الزور

تعزز الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في ريف محافظة الرقة، قبضتها وانتشارها في المنطقة.

وحسب صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الإثنين، نشرت ميليشيا لواء فاطميون الأفغانية، وميليشيا حزب الله العراقي الموالية لإيران عناصرهما وقواتهما على المعابر البرية الواصلة بين مناطق سيطرة القوات الحكومية، ومناطق سيطرة قسد، وعلى جميع خطوط التماس بين الطرفين في أرياف الرقة.

ونشرت الميليشيات الإيرانية عشرات العناصر في معبر صفيان والهورة والسبخة وخطوط التماس، معظمهم من ميليشيا حزب الله العراقي.

ونشرت صور توثق جانباً من التعزيزات الإيرانية التي توجهت للانتشار على المعابر في أرياف الرقة.

ورفعت الميليشيات الإيرانية راياتها على المعابر بين الطرفين، وأوقفت الشاحنات التجارية التي تتوجه نحو مناطق سيطرة قسد.

وذكرت مصادر من جهة أخرى في دير الزور، أن إيران تسعى لتشكيل ميليشيا جديدة تستقطب أبناء المنطقة تحت اسم “تجمع قوات العشائر” على غرار “الحشد الشعبي” في العراق، وخاضعة الحرس الثوري الإيراني.