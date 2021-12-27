شاهد التفاصيل: #وظائف طبية شاغرة في الهلال الأحمر السعودي #وظايف_شاغرة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن توفر وظائف طبية شاغرة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

طبيب نائب وطبيب استشاري: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وتوفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلات الشخصية.

أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة.

في حال عدم إرفاق المتقدم لأي من هذه المستندات في طلب التقديم سيتم استبعاد طلبه نهائياً ويكون ادخال البيانات باللغة العربية مع ضرورة إرفاق المستند المطلوب بصيغة (Pdf) فقط.

تسجيل رقم الجوال والبريد الالكتروني بدقة لضمان وصول رسائل الهيئة للمتقدم ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي ومكتمل للشروط وعلماً بان اخر يوم لاستقبال الطلبات هو يوم الأثنين 22/05/1443 هـ، الموافق 03/01/2022.

وسيتم التقديم عبر الرابط التالي: https://jobs.srca.org.sa