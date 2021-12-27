هذه تفاصيلها: #وظائف للجنسين في القطاع الخاص بالرياض #وظايف_شاغرة

أعلنت بوابة التوظيف في غرفة الرياض عن توفر 26 وظيفة شاغرة في 16 جهة وشركة في مدينة الرياض للرجال والنساء من حملة مختلف المؤهلات.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

بائع تجزئة / فني كهربائي (3 وظائف) / فني ميكانيكا / مهندس مدني (3 وظائف )/فني لحام (وظيفتان)/ مستشار قانوني.

محاسب عام/ إداري عقارات/ مندوب توصيل/ بائعة/مدير إنتاج/مندوب مبيعات/مسؤول مبيعات/ مصممة.

باريستا/بائع كاشير/مدير إنتاج/ مسؤول الصحة والسلامة/ أمين مستودع/ سائق نقل ثقيل/ مساعد مدير.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على المؤهلات وفق متطلبات الوظيفة وتوفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://recruitment.chamber.sa