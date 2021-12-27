تعرف على #أسعار_الذهب في #السعودية اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الإثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مع استقرار الأصفر مستهل جلسات الأسبوع.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 218.10 ريال (58.16 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند مستوى 190.84 ريال (50.89 دولار).

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، في السعودية، ليبقى عند مستوى 163.58 ريال (43.62 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.23 ريال (33.93 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين في السعودية، نحو 6787.50 ريال (1810 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، نحو 1526.72 ريال (407.13 دولار).عالميا، استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين، فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) في الوقت الذي قوبل فيه التراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بارتفاع في الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش وظل متقدما في الغالب على 1800 دولار أمريكي منذ الإغلاق فوق هذا المستوى للمرة الأولى منذ شهر الأسبوع الماضي.