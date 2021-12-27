إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 280.338 مليوناً

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 280 مليونا و338 ألفا و595 مصابا، حتى صباح الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و416 ألفا و734 حالة، فيما تعافى 250 مليونا و368 ألفا و948 حالة.

وسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13908 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 7.005.289 حالة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 69 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 110.433 حالة.

وسجلت الصين خلال الساعات ال24 الماضية, 200 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم, أن العد الإجمالي للاصابات في بر‭ ‬الصين بلغ 101277, ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.