” #الصحة_العالمية”: إنهاء جائحة #كورونا يتطلب تحقيق هذا الأمر!

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم، أن إنهاء جائحة فيروس كورونا يتطلب تطعيم 70% من سكان العالم.

وقال تيدروس، إن القضاء على الجائحة يتطلب أن تتكاتف جميع الدول من خلال العمل المشترك حتى أواسط 2022.

وأضاف “من المهم أن تواصل الحكومات الاعتماد الممنهج في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، بما في ذلك إجراء الفحوص والمتابعة وتقديم المعلومات عن نسخ الفيروس دون المخاوف من التعرض لأي اتهامات”.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن “حقن أكثر من 8.5 مليار جرعة من اللقاحات، وبفضل ذلك تم التمكن من إنقاذ ملايين الأرواح”، مردفا أنه “جرى كذلك وضع أساليب جديدة للمعالجة، ما يتيح خفض معدلات الوفيات بشكل ملموس”.