جهود الاحتواء مستمرة لإخماده.. عمالة مجهولة تتسبب في #حريق_المردم العام بـ #الطائف

باشرت آليات أمانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة على إخماد الحريق الـذي اندلع بمردم النفايات العام شـرق مدينة الطائف.

وباشـرت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر اليوم.

وأوضحت أمانة الطائف أن سـبب اشتعال الحريق في موقع الطمر الصحي ناجم عن قيام مجهولين ومخالفين لأنظمة الإقامة بإحراق الأسلاك والكيابل لاستخراج النحاس والمعادن ومن ثم بيعها وتداولها ، مما تسبب في تلوث البيئة وتضرر سكان الأحياء القريبة .

وأشار إلي أن هذه الممارسات مـن بعـض العمالة المخالفة تتكرر باستمرار في ظل الحملات الأمنية لضبطهم ، ولكنهم يقومون بإضرام الحريق في الموقع للهرب الي الجبال المجاورة وأكدت الأمانة متابعة الوضع أولاً بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة.

ومن المتوقع السيطرة على الحريق خلال الساعات القادمة بإذن الله واذ تؤكـد الأمانة أنها ستسعى وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الى ضبط هذه العمالة ، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بحقها ، ووضع حـد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس صحة .المواطنين والمقيمين ، وتعرض أرواحهم للخطر.