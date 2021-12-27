أمير الباحة يكرم أبطال الدفاع المدني بعد إنقاذهم شخص محتجز بأحد أودية العقيق (صور)

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عدداً من ضباط وأفراد الدفاع المدني الذين كان لهم دور بطولي في إنقاذ شخص محتجز داخل مركبته بأحد أودية محافظة العقيق في وقت سابق، والتعامل بشكل احترافي وسريع رغم الظروف الجوية الصعبة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني سابقًا اللواء محمد بن عبدالرحيم العاصمي بعد إحالته للتقاعد، والعميد هاني الزرقي بمناسبة تعيينه مديراً للدفاع المدني بمنطقة الباحة.

وأعرب سموه عن شكره للواء العاصمي على ما قدمه من جهود طيبة خلال عمله مديراً لمدني الباحة , متمنيا للعميد الزرقي التوفيق في مهام عمله الجديد واستمرار النجاحات والجهود المبذولة.