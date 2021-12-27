بدءا من الغد وحتى الخميس.. هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على معظم مناطق المملكة، بدءا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وقال إن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار متوسطة في مجملها، تصل إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، القصيم، الرياض، الشرقية.

وأضاف أن مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، تتأثر بأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

ونوه بأن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم المناطق ابتداء من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك في تقارير خاصة.