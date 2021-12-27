السديس: المرأة أثبتت جدارتها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية بحضور رئيسة اللجنة وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي، وعدد من القيادات الرئاسة.

وناقش الخطوات التطويرية التي قطعتها وكالة الشؤون النسائية في مجال تمكين المرأة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات لقاصدات البيت العتيق , كما تباحث المجتمعون في الهيئة الاستشارية مدى تحقيق أهداف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لرؤية الرئاسة (2024) والمنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

وعبر عن بالغ سعادته مما حققته المرأة في الحرمين الشريفين من تقديم أرقى الخدمات وأجودها وفق توجيهات القيادة الرشيدة – رعاها الله – في العناية الفائقة بقاصدي الحرمين الشريفين.

ومن جانبها تقدمت الدكتورة كاميليا بالشكر والتقدير له على حرصه واهتمامه ومتابعته الدؤوبة للعمل النسائي في الحرمين الشريفين مما يساهم في تقديم الخدمات المثلى لمرتاديهما.