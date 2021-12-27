مبابي يتوج بجائزة “جلوب سوكر دبي” لأفضل لاعب في العالم لعام 2021

توج الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان اليوم الاثنين بجائزة “جلوب سوكر دبي 2021” كأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

أقيم حفل جوائز جلوب سوكر لعام 2021، بدولة الإمارات في ختام مؤتمر دبي السنوي لاختيار أفضل لاعب وأفضل نادي وأفضل منتخب على مستوى العالم ضمن فعاليات إكسبو دبي.

وشهد الحفل توزيع العديد من الجوائز حيث توج الفرنسي الشاب كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في العالم، وحصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزتي الأفضل بتصويت الجمهور، ومارادونا لأفضل هداف في 2021.

وتواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو ضمن قائمة الفائزين، من خلال جائزة “الهداف التاريخي لكرة القدم”.

وحصل فريق تشيلسي الإنجليزي على جائزة النادي الأفضل في العالم، فيما تم اختيار إيطاليا كأفضل منتخب.

ونال الإيطالي الشاب جيانلوجي دوناروما، نجم باريس سان جيرمان الحالي وميلان السابق، جائزة الحارس الأفضل، فيما ذهب لقب أحسن مدرب لمواطنه ومدرب الأزوري روبرتو مانشيني.

أما جائزة أفضل وكيل لاعبين، فقد اقتنصها الإيطالي فيديريكو باستوريلو، وحصد مواطنه ليوناردو بونوتشي جائزة أفضل مدافع.

وذهبت جائزة أفضل مسيرة للاعب كرة قدم محترف، إلى أسطورة البرازيل رونالدينيو.

وحصلت أليكسيا بوتياس، لاعبة برشلونة، على جائزة أفضل لاعبة في العالم خلال 2021، ونال ناديها جائزة أفضل فريق نسائي.

واستحق السعودي مساعد الدوسري، جائزة أفضل في العالم للرياضات الإلكترونية، بعد أدائه المذهل في لعبة “فيفا”.

وحصل تكسيكي بيجرستين “مانشستر سيتي” على جائزة أفضل مدير رياضي في 2021.