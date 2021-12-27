تحذير من الدفاع المدني لاحتمالية هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد للدفاع المدني من المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الثلاثاء حتى الخميس القادم.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق ” الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم، عسير، الباحة” بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما ستتأثر مناطق ” جازان، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية،” بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهاب الحمادي بالجميع بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول،والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.