سفير خادم الحرمين: استمرار توافد المساعدات السعودية المتنوعة للسودان

استقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بمكتبه يوم امس الأثنين وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي يزور البلاد هذه الأيام لتنظيم عدد من المخيمات الطبية ضمن خطة المركز لمكافحة العمي.

واستمع سعادة السفير لشرح من الوفد حول المخيمات والبرامج الذي نفذت بعدد من المدن والولايات السودانية وموقف الإعداد للمخيمات القادمة.

واشاد سعادة السفير بالمشاريع والبرامج المنفذه، مثمنا الدور الإنساني الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة.

لافتا إلى أن مبادرات المركز في السودان مقدرة للغاية وتعكس العلاقات الأخوية التي تربط مابين البلدين والشعبين الشقيقين.

مشيرا الى أن استمرار توافد المساعدات السعودية المتنوعة للسودان يعكس حرص قيادة المملكة على الوقوف بجانب السودان وشعبه في كل الأوقات.