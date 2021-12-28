عاجل.. #النفط قرب أعلى مستوى في شهر مع تراجع مخاوف أوميكرون

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى لها في شهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، وذلك بفضل توقعات بأنه لن يكون للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا سوى أثر محدود على الطلب العالمي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 75.75 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر سبعة سنتات توازي 0.1 في المئة إلى 78.67 دولاراً للبرميل.

وصعد كلا الخامين قرب ذروتيهما أمس الاثنين، في أعلى سعر يبلغانه منذ أواخر نوفمبر.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أمس الإثنين إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.

غير أن شركات طيران أمريكية ألغت أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد بسبب كوفيد-19 الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران، بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء محطات.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 بالمئة هذا العام مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدماً في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يومياً من إنتاجها في فبراير.

وتمسكت أوبك+ الشهر الماضي بسياستها لزيادة الإنتاج في يناير على الرغم من انتشار أوميكرون.