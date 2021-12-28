إسرائيل: مستعدون لعمل منفرد ضد طموحات إيران النووية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن بلاده مستعدة للعمل بمفردها ضد إيران وطموحاتها النووية، إذا دعت الحاجة.

وجاء تحذير لابيد مع استئناف الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 1+4 في فيينا لإحياء الاتفاق النووي في 2015.

وقال لابيد للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست: “بالطبع، نُفضل العمل في إطار تعاون دولي، ولكن إذا لزم الأمر، سنتصرف بمفردنا” حسب صحيفة “يديعوت آحرونوت “الإسرائيلية.

وأضاف وزير الخارجية أن إسرائيل قدمت لحلفائها “معلومات استخباراتية تثبت أن إيران تخدع العالم بطريقة ممنهجة بالكامل”.

وتابع لابيد أن “كل ما تهتم به إيران هو رفع العقوبات وضخ مليارات الدولارات في برنامجها النووي، ولحزب الله، ولسوريا، والعراق، والشبكة الإرهابية التي نشروها في أنحاء العالم”.

وذكر لابيد أن “الاتفاق الجيد جيد. نعارض اتفاقاً لا يسمح باشراف حقيقي على البرنامج النووي الايراني” مضيفاً أنه يفضل انسحاب الولايات المتحدة والقوى الاخرى من المحادثات النووية بدل التوصل إلى “صفقة سيئة”.

يذكر أن اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي وافقت الإثنين على تحويل 1.5 مليار شيكل (480 مليون دولار) إلى وزارة الدفاع، وذلك بعد أيام من الموافقة على 7.4 مليارات شيكل أخرى (2.3 مليار دولار) مخصصة للدفاع.