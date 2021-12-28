رفض تلقي اللقاحات.. وفاة المصارع الشهير “أندرتيكر” بـ #كوفيد-19

توفي بطل “الكيك بوكسينج” فريدريك سينيسترا الشهير باسم “أندرتيكر” أو “الحانوتي” عن عمر يناهز 41 عامًا، أمس الأول، متأثرًا بإصابته بـ كوفيد-19، وذلك بعد أيام قليلة من إنكاره إصابته بالفيروس، وخروجه من المستشفى على أمل أن يعالج نفسه من الفيروس بالأكسجين في المنزل، ورفضه تلقي لقاحات كورونا.

مضاعفات لفيروس كورونا قتلت “أندرتيكر” في منطقة “سيني” في بلده بلجيكا، بعد أسابيع من خروجه من مستشفى في “لييج” وإخبار محبيه أنه سيعالج أعراضه من المنزل، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونُقل “أندرتيكر” بطل العالم 3 مرات في “الكيك بوكسينج” إلى المستشفى في أواخر نوفمبر الماضي بعد أن أجبره مدربه على طلب المساعدة الطبية، ونشر صورا لنفسه مستلقيا على سريره في جناح العناية المركزة وفي أنفه أنبوب أكسجين، كما نشر مقطع فيديو على “فيسبوك” بدا فيه أنه يكافح من أجل التنفس وكتب في تعليق مصاحب أنه “ليس لديه وقت يضيعه مع الأشخاص الكسالى”.

وظل “أندرتيكر” نشطًا على الإنترنت حتى 13 ديسمبر، عندما رد على تعليقات على منشوره على صفحته عبر فيسبوك، وكتب: “أشكركم على دعمكم جميعا، أنا في المنزل أتعافى، سأعود أقوى ألف مرة”.

وأعلنت زوجة “أندرتيكر” أعلنت وفاته من خلال منشور على فيسبوك، قائلة: من أعماق قلبي أشكركم جميعًا على دعمكم وكل تحياتكم الرائعة لزوجي، كان زوجي رجلاً كريمًا ذا قلب كبير، وأراد مساعدة الآخرين مهما حدث.