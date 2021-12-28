شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي #وظايف_شاغرة

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظائف شاغرة وذلك للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

محلل التخطيط الاستراتيجي: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة يفضل الحصول على شهادة في التأمين وأكثر من 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة خبرة في التخطيط الاستراتيجي.

ويفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

اخصائي مشروع: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة وأكثر من 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة خبرة في تنسيق المشروع وإعداد التقارير ويفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

وعلى الراغبين في التقديم لهذه الوظائف ارسال السيرة الذاتية إلى البريد التالي: [email protected]