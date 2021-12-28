إصابات #كورونا العالمية إلى 282 مليوناً

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 281 مليونا و877 ألفا و774 مصابا، حتى صباح الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و423 ألفا و191 حالة، فيما تعافى 251 مليونا و219 ألفا و777 حالة.

وسجّلت الهند خلال الساعات الـ 24 الماضية، 6358 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و293 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 34.799.691 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 480.290 حالة وفاة.

كما سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية 3865 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وأشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلي أن الحصيلة الاجمالية للمصابين بلغت 615 ألفا و532 إصابة فيما بلغ اجمالي الوفيات5346 .

وسجلت مصر 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 31 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 382194 من ضمنهم 317745 حالة تم شفاؤها، و21639 وفاة