الافضل خلال 14 عاماً.. #الأسهم_السعودية تحقق أداء جيد في 2021

تتجه سوق الأسهم السعودية لتسجيل سادس ارتفاع سنوي على التوالي خلال 2021، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 28.4% (قبل ثلاث جلسات من نهاية العام)، ليغلق الاثنين 27 كانون الأول (ديسمبر) عند 11161 نقطة مقابل 8690 نقطة بنهاية 2020.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” أن أداء السوق في 2021 هو الأفضل خلال 14 عاما، أي منذ أن ارتفع بنسبة 39.1%. وارتفاعات الأسهم السعودية العام الجاري من بين أكبر سبعة ارتفاعات في تاريخ الأسهم السعودية أو منذ 1985.

وارتفعت الأسهم السعودية بشكل رئيس خلال 2021 بدعم إنجازات رؤية السعودية 2030 خلال أول خمسة أعوام وتنويع الاقتصاد المحلي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وإطلاق برنامج شريك الذي تستفيد منه العديد من الشركات المدرجة.

وذلك إلى جانب النجاح في مواجهة كورونا وعودة الاقتصاد للنمو القوي، يضاف إلى ذلك الإنفاق الحكومي الضخم عبر الميزانية وصندوق الاستثمارات العامة وإطلاق العديد من المشاريع الضخمة.

ومنذ 1985، سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا خلال 26 عاما مقابل تراجعات في عشرة أعوام.

وبين الـ26 عاما التي سجلت فيها السوق ارتفاعات، ارتفع المؤشر بأكثر من 75 %، خلال أربعة أعوام وهي على الترتيب، 2005 الذي ارتفع المؤشر خلاله بنسبة 103.7 %، يليه 2004 بارتفاع 84.9%، ثم 1991 بنسبة ارتفاع 80.2%، رابعا 2003 الذي صعد خلال المؤشر بنسبة 76.2%.

فيما ستة أعوام أخرى تجاوزت فيها الارتفاعات 25 % وهي على التوالي، 1999 الذي ارتفع المؤشر خلاله بنسبة 43.6%، يليه 2007 بارتفاع 39.1%، ثم 2021 بنسبة ارتفاع 28.4% (قبل ثلاث جلسات من نهاية العام)، رابعا 1997 الذي صعد خلال المؤشر بنسبة 27.9 %، ثم 2009 بنسبة 27.5%، و2013 بنسبة 25.5%.

ومن بين الأعوام العشرة التي سجلت تراجعا، تجاوزت التراجعات 25 %، خلال أربعة أعوام وهي على الترتيب، 56.5% في 2008، و52.5%، في 2006، و28.5% في 1994، و27.8% في 1998.