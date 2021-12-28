ارتفاع #أسعار_الذهب اليوم.. وعيار 21 عند 191.17 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مع ارتفاع المعدن الاصفر في الأسواق العالمية.

بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 218.48 ريال (58.03 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 191.17 ريال (50.91 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية إلى 163.86 ريال (43.63 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الثلاثاء، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 127.45 ريال (33.94 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، ارتفاعا إلى نحو 6795 ريال (1809 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1529 ريال (407.25 دولار).

وعالميًا، سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير ارتفاعًا بنسبة 0.20% أو ما يعادل 3.60 دولار لتصل إلى مستوى 1812.40 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب تراجعت هامشيًا عند تسوية تعاملات أمس الإثنين بالتزامن مع ضعف التداولات في ظل استمرار العطلات في بعض الدول ومع ترقب المستثمرين مستجدات متحور “أوميكرون”.

واستمرت إصابات “كورونا” في الارتفاع في عدة مناطق حول العالم، إذ أعلنت فرنسا تجاوز الإصابات اليومية الجديدة 100 ألف حالة للمرة الأولى على الإطلاق.

ودعا كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض “أنتوني فاوتشي” إلى ضرورة فرض التطعيم على المسافرين محليًا، بعدما سجلت بعض الولايات الأمريكية ارتفاعات قياسية في إصابات “كورونا”، إذ سجلت نيويورك 49.708 ألف إصابة جديدة الجمعة الماضية.

وكان مؤشر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قد ارتفع هامشيًا بنسبة أقل من 0.1% عند 96.090 نقطة أمس الإثنين.