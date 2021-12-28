جرعات لقاحات #كورونا في المملكة تتجاوز 50 مليون

تجاوز إجمالي جرعات لقاحات كورونا في السعودية 50 مليون جرعة منها 24.97 مليون جرعة أولى و23.1 مليون جرعة ثانية و1.2 مليون جرعة معززة تنشيطية تجاوز إجمالي جرعات لقاحات كورونا في السعودية 50 مليون جرعة منها 24.97 مليون جرعة أولى و23.1 مليون جرعة ثانية و1.2 مليون جرعة معززة تنشيطية

وأوضحت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن إجمالي جرعات اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد كوفيد-19، التي تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم تجاوز 50 مليون جرعة.

وأوضحت أن التطعيم بلقاحات كورونا يتم في أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعية إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي لتلقي اللقاحات للحماية من كوفيد-19.

ووفقا لموقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا واللقاحات، فقد بلغ إجمالي الجرعات المعطاة في السعودية حتى صباح اليوم 50,000,246، منها 24,975,079 جرعة أولى، و23,105,703 جرعات ثانية، و1,919,464 جرعة تنشيطية معززة.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت إتاحة التطعيم بلقاحات كورونا في المملكة للأطفال من الفئة العمرية 5 – 11 عاما، وتم اعتماد إعطاء لقاح فايزر لهذه الفئة، من جرعتين، وتمثل الجرعة الواحدة نصف الجرعة المقررة للكبار، فيما يتاح التطعيم للفئات العمرية 12 عاما فأكبر بجرعتين، مع اعتماد إعطاء الجرعة المعززة التنشيطية للفئات العمرية من 16 عاما فأكبر لمن أكمل 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مشيرة إلى أنه وبشكل عام فإن اللقاح المتاح حاليا للجرعة التنشيطية هو لقاح «فايزر-بيونتك» بغض النظر عن نوع اللقاحات في الجرعتين الأولى والثانية.