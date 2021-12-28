خلال أسبوع.. البرد يدخل 900 طفل لـ”طوارئ سعود الطبية”

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال، أكثر من 900 طفلًا بسبب اعتلالات تنفسية، خلال الأسبوع الماضي على إثر موجة الطقس الباردة التي تشهدها العاصمة.

وأوضح قسم طوارئ الأطفال بأن الحالات تتمثل في: حالات الربو، حالات الالتهاب الرئوي الحاد، حالات الحرارة الناتجة عن التهاب الصدر، حالات زكام.

ودعت طوارئ الأطفال مرضى الربو لأخذ الحيطة والحذر، والانتظام في اتباع إرشادات الأطباء لتجنب حصول أي مضاعفات، لافتة إلى أن للوقاية دور في تجنب حالات الزكام ونزلات البرد والأمراض، مؤكدة على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية مثل: أخذ التطعيمات اللازمة ضد الإنفلونزا الموسمية، تجنب الأماكن المزدحمة، غسل اليدين بالماء والصابون، استخدام المناديل الورقية عند العطس، تجنب استخدام أدوات الآخرين مثل المناديل أو المناشف، تدفئة أجسام الأطفال بشكل جيد، لتساهم في عدم حصول مضاعفات تؤثر على صحة الطفل التنفسية.

ونوه طوارئ الأطفال في هذا السياق، بأن الإجراءات الاحترازية الاستباقية في مواجهة جائحة كوفيد-19 كان لها الأثر في السيطرة على الإصابات وعلى زيادة الوعي من قبل المجتمع باتباع تعليمات وزارة الصحة بالتوجه إلى أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية في حال كانت الحالة مستقرة، أو قسم الطوارئ، في حالة تعرض الطفل لاعتلال تنفسي إثر تقلبات الجو.