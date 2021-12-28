مقارنة اودي A8 2021 و لكزس LS 500 CC 21

في هذه المقالة سوف نقوم بعمل مقارنة مركزة ومختصرة بين سيارتين من افضل السيارات السيدان الفاخرة في الأسواق العربية، وهما اودي A8 2021 و لكزس LS 500 CC موديلات 2021 ، حيث سنقوم بإبراز أهم الفوارق بينهما، من حيث السعر وامكانيات كل منهما وعوامل الأمان والرفاهية وما يميز كل منهما من حيث الشكل الداخلي والخارجي وأخيرا الأسعار داخل سوق السيارات السعودي.

أولا من حيث أداء المحرك:

محرك اودي A8 2021: أتت السيارة بمحرك قوي سعة 3.0 لتر، 3000 سي سي، بقوة 340 حصان رباعي الاسطوانات، مع عزم دوران 500 نيوتن/متر، بنظام الدفع الرباعي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

محرك لكزس LS 500 21: قدمت لكزس محرك سعة 3.5 لتر، 3500 سي سي، بقوة 416 حصان رباعي الاسطوانات، مع عزم دوران 600 نيوتن/متر، بنظام الدفع الخلفي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

أهم مواصفات الأداء في السيارتين اودي A8 2021 لكزس LS 500 21 السرعة القصوي 250 كم 250 كم خزان الوقود 82 لتر 82 لتر زمن التسارع من 0 حتى 100 كم 5.6 ثانية 4.9 ثواني استهلاك الوقود 8.0 لتر لكل 100 كم 11.9 لتر لكل 100 كم

ثانياً عن التصميم الخارجي:

اودي A8 2021: قدمت أودي شكل فريد من نوعه وقدمت نقلة هائلة في عالم السيارات السيدان فجاءت السيارة بمصابيح تعمل بنظام الإضاءة الليد، وأعلى المصباح يوجد رموش تضئ في الليل تعطي مظهر جذاب، مع وجود ثلاث خطوط جانبية في المصباح تعمل عند الإشارة بالسيارة لتغيير المسار، مع شبكة في المنتصف باللون الاسود بها فتحات تهوية مع اضافة فتحات اسفل المصد، مصابيح الضباب صغيرة الحجم اعلي المصد بشكل مربع، مع شعار الشركة في منتصف الشبكة الأمامية التي تأتي على هيئة عدة خطوط عرضية.

لكزس LS 500 CC 2021: من المعروف عن شركة لكزس أنها قد اعتادت على تقديم السيارات الفارهة لذلك تتفوق الشركة دائما على منافسيها من حيث المظهر الخارجي وعوامل الرفاهية، فقدمت في هذا الموديل تصميم رائع للمصباح الامامي الذي أتى رفيع الحجم مسحوب للأعلى بشكل جميل مع شبكة من البلاستيك تشبه شبكة حراسة المرمي قليلاً، وقد تم دمج الشبكة مع المصد بين المصابيح بطريقة رائعة تثبت أن السيارة فارهة ولا يمكن مقارنتها بغيرها.

الابعاد اودي A8 2021 لكزس LS 500 2021 الطول 5.172 متر 5.235 متر العرض 1.945 متر 1.900 متر الارتفاع 1.473 متر 1.450 متر قاعدة الإطارات 2.998 متر 3.125 متر سعة الصندوق الخلفي 505 لتر 480 لتر عدد المقاعد 5 5

أهم عوامل الأمان التي أتت في كل سيارة:

حصلت اودي A8 على: إنذار لمنع السرقة، ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، مانع الحركة، مساعد الفرامل BA، نظام المساعدة على تسلق التلال، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، التحكم في ثبات المركبة (VSC)، عرض مراقبة ضغط الإطارات، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، التحكم الديناميكي للثبات، التحكم في الجر، نظام كشف حركة مجسم، مساعد الإنتباه، قفل الباب التلقائي، منبه النقطة العمياء، كاشف التصادم، مساعد الانعطافات، نظام المساعدة على تسلق التلال، مانع الحركة، كاميرا محيطة، التحكم في الجر، عرض مراقبة ضغط الإطارات.

بينما حصلت لكزس LS 500 على: إنذار لمنع السرقة، ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، التحكم في الجر، مقود كهربائي، قفل تفاضلي، مساعد الفرامل BA، عرض مراقبة ضغط الإطارات، نظام كشف حركة مجسم، 360 كاميرا، تحكم التسارع للانزلاقات، غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، حزمة التعليق التكيفية، قفل الباب التلقائي، منبه النقطة العمياء، منبه الرياح، فتح القفل التلقائي بحالة إصطدام، نظام المساعدة على تسلق التلال، صدمة امتصاص الغاز، التحكم في ثبات المركبة (VSC)، التحكم في الجر، كاميرا محيطة.

بعض الكماليات المميزة لكل سيارة:

بالنسبه للكماليات التي تأتي بها اودي A8: تبريد و تسخين مقاعد، مقاعد جلد، مصابيح لقرائة الخرائط، مقود كهربائي، تعديل إمالة المقود، جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود، مرآة للتجميل، ضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل، المصابيح الخلفية LED، مزيل الضباب للنافذة الخلفية، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، مرايا الباب إلكترونية، جهاز الملاحة، دخول من غير مفتاح، تحكم الصوت على عجلة القيادة، شاشة تعمل باللمس، مفتاح ذكي، سقف زجاج بانورامي، ستائر خلفية، أضواء محيطة، مكيف أوتوماتك، صندوق تبريد، كبسة التحكم بالسرعة على المقود، ماسحات استشعار المطر.

أما لكزس ال اس 500 فنجد بها قفل مركزي، غطاء محرك السيارة، ضوء في الصندوق الخلفي، مقاعد خلفية قابلة للطي، كمبيوتر يوضح المسافة و الوقود و متوسط السرعة، دخول من غير مفتاح، عداد المسافات، الزجاج الأمامي – معزول، عتبة الأبواب مضيئة، مفتاح ذكي، تبريد و تسخين مقاعد، لوحة أجهزة القياس جلد، مجاديف لتغير السرعة بدون استخدام الكلتش، سقف زجاج بانورامي، فتحات مكيف خلفية، الزجاج الأمامي عازل للصوت و الحرارة، عجلات ألمنيوم، مصابيح الانعطافات.

أسعار كل من اودي A8 و لكزس LS 2021:

يبلغ سعر اودي A8 2021 في السعودية 522,000 ريال.

أما لكزس LS 2021 فتاتي بفئتين بسعر 483,357 ريال سعودي مع قابلية التمويل على موتري.