” #أوميكرون” يغلق 20 متجرا لـ” #أبل”

انضمت جميع متاجر أبل (Apple) في مدينة نيويورك إلى قائمة المواقع التي أغلقت أبوابها لمعظم العملاء مع ارتفاع أعداد الإصابات بأميكرون.

وفي الأسبوع الماضي ، أغلقت Apple سبعة متاجر في أمريكا الشمالية في يوم واحد مع ارتفاع الاختبارات الإيجابية بين الموظفين،مما يرفع عدد متاجر أبل المغلقة لنحو 20 متجرا بسبب آثار الوباء بحسب ما ذكر موقع the verge.

وأفاد الموقع أنه بالنسبة للأشخاص في مدينة نيويورك ، فأنه ما يزال من الممكن الوصول إلى المتاجر إذا كان لديك موعد لاستلام طلب عبر الإنترنت أما جميع الخدمات الأخرى، مثل الدعم الفني أو التسوق عن طريق المواعيد ، مدرجة حاليًا على أنها غير متوفرة.

ولا توجد حتى الأن أي معلومات عن المدة التي سيستغرقها الوضع الحالي ، لكن Apple لم تعد تقدم خيار التوصيل خلال ساعتين المجاني والذي وفرته قبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وألغيت أكثر من 7 آلاف رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع وتم تأجيل الآلاف، وفق ما ذكر موقع متخصص بتعقب حركة الطيران الأحد، في ظل تفشي متحور فيروس كورونا “أوميكرون” شديد العدوى.

كما ألغت شركات طيران أمريكية أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد الماضي بسبب كوفيد-19 الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران.

وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أطلقت منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد من كوفيد 19(أوميكرون) صفة متحور مثير للقلق واستند هذا القرار إلى بيانات حصل عليها الفريق الاستشاري للمنظمة بشأن تعرض متحور أوميكرون لطفرات عديدة قد تؤثر على سلوكه، مثل سهولة انتشاره.