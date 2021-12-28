سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يسجل زيارة للأمين العام لهيئة شئون الأنصار

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر يرافقه عدد من قيادات السفارة السعودية، بزيارة اجتماعية إلى فضيلة الدكتور/ عبد المحمود أبو إبراهيم، الأمين العام لهيئة شئون الأنصار.

وقدم الأمين العام لهيئة شئون الأنصار الشكر الجزيل لسعادة السفير على هذه الزيارة، وأشاد بأزلية العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة وقيادات الأنصار، وبمواقف المملكة الثابتة تجاه السودان وشعبه.

بدوره أعرب سعادة السفير عن شكره على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على أهمية الدور البارز لهيئة شؤون الأنصار في نشر الفكر الديني الصحيح والتعايش السلمي في السودان، والى العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما أكد وقوف المملكة الى جانب السودان في كافة الأوقات.

في نهاية الحفل، تم تكريم سعادة السفير من الأمين العام لهيئة شئون الأنصار، ورئيس مجمع الفقه الاسلامي تثميناً لدور سعادته في تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات.