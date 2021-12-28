مجموعة القريان أفضل شركة لإعادة تدوير المعادن في الشرق الأوسط

قدمت الفوز كإهداء لسمو أمير الشرقية وسمو نائبه

حصدت مجموعة القريان جائزة (MEWAR) لأفضل شركة إعادة تدوير للمعادن في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، بعد أن شاركت كممثل عن المملكة العربية السعودية في قطاع إعادة تدوير المعادن، وذلك بعد منافسة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات كبرى في قطاع إعادة التدوير في الشرق الأوسط.

وجاء فوز مجموعة القريان بهذه الجائزة تتويجًا لجهودها في تبني أفضل الممارسات في إعادة تدوير المعادن والمحافظة على البيئة، وذاك سعياً من المجموعة لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وأهدت مجموعة القريان، هذه الجائزة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، وذلك لدعمهما وحرصهما على مشاركة القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية في كافة المنتديات والمؤتمرات الدولية، وتحقيق الإنجازات باسم المملكة العربية السعودية، وإلى كافة المهتمين والمتخصصين في المحافظ على البيئة وإعادة التدوير.