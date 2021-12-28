وكيل #البيئة يعلق على توقعات وصول درجة #الحرارة في #المملكة إلى 60 مئوية بحلول عام 2040

علق وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة، الدكتور أسامة فقيها، على التصريحات التي أطلقها عدد من الأكاديميين حول درجة الحرارة بالمملكة بحلول عام 2040.

جاء ذلك خلال مقابلة له مع برنامج “في الصورة” على فضائية “روتانا خليجية”، والذي عرض تصريحات للخبير في شؤون المناخ عبدالله المسند، أكد فيها أن درجة الحرارة بالمملكة سترتفع خلال العشرين عاما المقبلة لتصل إلى 60 درجة مئوية، وأن الدوام سيكون ليلا، وكذلك تصريحات خبير الطقس خالد الزعاق، الذي أكد أن هواء المربعانية تغير بسبب التغيير المناخي.

وأكد فقيها أنه لا توجد دراسة موثقة حتى الآن تدعم هذه الأحاديث، خاصة أنه لا يوجد حتى الآن مركز وطني للدارسات المناخية، والجميع يعتمد على دراسات من معاهد خارج المنطقة وكلها ليست بالعمق المطلوب.

وأشار إلى أن هذه التوقعات التي قيلت عالية جدا لا يستطيع تأكيدها ولا يعلم مصدر هذه المعلومات، لكن ارتفاع درجة الحرارة مرتبط بعوامل كثيرة من بينها كمية الانبعاثات وسياسات الدول المناخية، مشيراً في هذا السياق إلى قرار المملكة إعلان الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وأضاف أن التوقعات المناخية تكون من 40 إلى 100 سنة وتتحدث عن ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار 3 إلى 4 درجات، وأكثر السيناريوهات السوداوية لا تصل إلى هذه الدرجة من ارتفاع الحرارة.