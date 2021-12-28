بتكلفة تجاوزت نصف مليار ريال.. أمير تبوك يدشن مشروعات تنموية وخدمية بتيماء

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في محافظة تيماء اليوم، مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في عدد من المشروعات القائمة ، والتي بلغت تكلفتها أكثر من 500 مليون ريال ، وتتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة تبوك.

وكان في استقبال سموه في موقع عرض المشروعات بمقر الكلية الجامعية بالمحافظة، معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ، ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري ، ورئيس بلدية تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي.

وفور وصول سموه دشن مبنى الكلية الجامعية ، الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 134 مليون ريال واشتمل على الفصول والمعامل وقاعات للحاسب الآلي والمبنى الإداري ومبنى للشبكات ومكتبة ومسرحاً ومطعم.

عقب ذلك دشن سموه مشروعات بلدية المحافظة، ومنها مبنى المركز الحضاري ، الذي بلغت تكلفة انشاءه أكثر من 9 ملايين ريال ويضم مبنى ومواقف للسيارات ومسرحاً وقاعة للطعام وصالة لكبار الزوار وبهو رئيسي وقاعة متعددة الأغراض ومكاتب وغرف للخدمات.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن المشروعات المستقبلية لبلدية تيماء بإجمالي 200 مليون ريال ، وأخرى منفذة والتي بلغت تكلفتها مايزيد عن 117 مليون ريال، والمشروعات التي تحت التنفيذ بتكلفة بلغت 48,171,958 ريال ، واستمع لشرح من رئيس البلدية ، عن تلك المشروعات المتضمنة مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وأعمال سفلتة وأرصفة وإنارة وتحسين وتطوير وتجميل المنطقة التاريخة والمداخل ومعالجة التشوه البصري، وإنشاء أسواق المواشي والأعلاف والمسلخ، وتسوير المقابر وإنشاء مشتل وإنشاء مبنى للبلدية، كما اطلع سموه على سير العمل في مشروعات البلدية الاستثمارية.

ثم دشن مبنى التأهيل الشامل بالمحافظة الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 46 مليون ريال ويضم صالة متعددة الأغراض وعيادة للأسنان وصالات للعلاج والطعام واخرى للزيارات، اضافة للمهاجع.

وقال سموه في تصريح صحفي عقب تدشين هذه المشروعات : تاريخ تيماء تاريخ حافل ليس من مئات السنين فحسب بل من الآف السنين ، وهناك حضارات نشأت في هذه المحافظة ولا تزال آثارها باقية حتى الآن ، وهناك سعي كبير لإضهارها للعالم ، وهي مقتنيات هائلة جداً ، والجهات المختصة تسعى ليل نهار لإبرازها.

ونوه سموه بالمشاريع التي تم تدشينها ، التي ستخدم أبناء وبنات المحافظة ، بقيمة تتجاوز 500 مليون , منوها بدعم القيادة الرشيدة للمنطقة ومحافظاتها ومراكزها التابعة لتحقيق نهضة تنموية شاملة، مؤكداً أن المشاريع مستمرة في عموم المنطقة, مشيداً بالتناغم بين الجهات في سبيل تحقيق التكامل في المشاريع كافة.