خبير أرصاد: الحالة المطرية مستمرة وستتسع بداية من الجمعة وستشمل الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن الحالة المطرية المعاشة منبتة لجميع الحشائش والروض والنفل على أماكنها الممطورة والباذر سيظهر سريعا.

وقال في تقريره المذاع على قناة العربية، اليوم، أنه خلال الفترة المقبلة سيدفأ باطن الأرض ويدب الماء في غصون الأشجار وينتعش الربيع.

وأضاف أن الحالة المطرية مستمرة على مناطقها بتمرحل زحزاح للخميس، لافتا إلى أنه من المتوقع تجدد الحالة المطرية لتنتشر أكثر لتنال شمال وجنوب الرياض.

وأشار إلى أن تلك الحالة داخلة في موسم “برد الأزيرق”، فإذا هبت الرياح الشمالية ستكون الحرارة المحسوسة متدنية.