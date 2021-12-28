أمانة جدة تزيل مخالفات بمساحة أكثر من 21 ألف متر بنطاق بريمان

أزالت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، بمشاركة شرطة البلدية والإدارات المعنية إحداثيات على أراضِ حكومية قدرت مساحتها بـ 21.414 م2, وذلك ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات وتحسين المشهد البصري ومنع المخالفات البلدية بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية بريمان تركي الذروي، أن الفرق الميدانية واصلت خلال الأسبوع الماضي رصد المخالفات البلدية بالنطاق، حيث جرى إزالة أربع مواقع مخالفة بحي “بريمان” قدرت بمساحتها بما يزيد على (21) ألف متر مربع لافتا إلى أن البلدية باشرت أعمال الإزالة فوراً بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية مما استوجب إزالة المخالفات والتي احتوت على غرف و”أحواش” مخالفة.

وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الاجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها.