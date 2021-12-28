مذكرة تعاون بين جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل و هيئة تقويم التعليم والتدريب بشأن اختبارات مخرجات التعليم والتسريع الاكاديمي والمهارات

وقع معالي د خالد السبتي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب ومعالي د عبدالله الربيش رئيس جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل مذكرة تفاهم بين الهيئة ممثلة في المركز الوطني للقياس والجامعة، بهدف التعاون بين المركز والجامعة بشأن الاستفادة من الاختبارات التي يقدمها المركز وتشمل اختبارات قياس مخرجات التعلم واختبارات التسريع الاكاديمي، واختبارات المهرات واختبارات القدرة المعرفية، والاستفادة من نتائج المتقدمين وتحديد مسار التقدم في أداء الطلاب أو الخريجين ونحو ذلك للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة.

وذكر الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش بان مجالات المذكرة تشمل تطبيق الاختبارات التي تلبي احتياجات الجامعة ، و تطبيق اختبارات قياس مخرجات التعليم العالي، و اختبارات التخرج” exit exams” واختبارات التسريع الأكاديمي واختبارات القدرة المعرفية ومقاييس مهارات الخريجين ، وتقديم الدعم الفني للربط بين محتوى الاختبارات ومحتوى البرامج و تقديم تقارير تفصيلية عن نتائج الاختبارات على مستوى الدرجة الكلية والأبعاد ، و تحديد مسار التقدم في أداء طلاب أو خريجي الجامعة عبر السنوات و المشاركة في الأبحاث المتعلقة بنتائج طلاب وخريجي الجامعة على الاختبارات التي يقدمها المركز.

وحيث إن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل جهة تعليمية جامعية رائدة، تقدم تعليم مميز وتنتج بحوث إبداعية تخدم المجتمع، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة من خلال إيجاد بيئة محفزة للتعلم والإبداع الفكري والتوظيف الأمثل للتقنية والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة.

وتعد هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. ويختص المركز الوطني للقياس التابع للهيئة المرجع الوطني في بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها, وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتنفيذها, والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة.