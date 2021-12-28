“بترولات” أسطول نقل حديث لخدمة العملاء على مدار الساعة

تمتلك “بترولات” أسطولاً واسعاً من الشاحنات والصهاريج والناقلات البريّة المُحدّثة والمتوفّرة بأحجام وسعات مختلفة، لخدمة العملاء على مدار الساعة، والعمل على توفير خدمات النقل الموثوقة والصديقة للبيئة.

وبفضل خبرة «بترولات» بالمنتجات النفطية القابلة للاشتعال، فإن أسطولها منظم بشكل متميز وشاحناتها مجهزة بأحدث التقنيات الخاصّة بالأمن والسلامة، لتقديم الأفضل للعملاء.

ويضم الأسطول نخبة من المهندسين الميكانيكيين المحترفين، وهم يطلعون باستمرار على أحدث تقنيات الأساطيل حرصاً منهم على عمل أسطول «بترولات» في ظلّ أفضل الظروف التشغيلية. وتقوم «بترولات» بتحديث أسطولها باستمرار من خلال شراء الشاحنات الجديدة التي تعمل وفق أعلى المعايير المطلوبة بحسب نوع العمل المستهدف، ما يسمح لها بتوفير خدمات النقل الموثوقة والصديقة للبيئة. كما أن سائقي الشاحنات مدربون للقيام بمهامهم بشكل مثاليّ وجودة عالية، مع الحرص دائماً على نيل رضا العملاء.

وأكد منصور بن عبد الله المعارك، المدير العام لـ «بترولات»، على اهتمام «بترولات» بالحفاظ على أعلى معايير السلامة بجميع عمليات نقل الوقود، الأمر الذي يتماشى مع التزامها بتوفير خدمات تتسم بالأمان والكفاءة.

جدير بالذكر أن بترولات تأسست في عام 2015م بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لتجتاح السوق السعودي بعد دراسات مكثفة لسوق المحروقات واحتياجات المسافرين وزوار محطات الوقود بالمملكة. افتتحت أولى محطاتها عام 2016م على طريق مكة من الجهة الغربية لمدينة الرياض. وتلتزم «بترولات» بأعلى معايير الجودة والسلامة وأفضل وسائل التقنية والخدمات الحديثة والسريعة، وتتطلع إلى بناء محطات ذكية متقدمة وبهويتها المميزة، ومن خلال مجموعة واسعة من المنتجات النفطية والخدمات بأساليب حديثة ومتطورة. تقدم «بترولات» مجموعة من الخدمات والمنتجات البترولية، كخدمات وقود السيارات، وتغيير الزيوت والإطارات، وغسيل السيارات، وصيانة السيارات، بالإضافة إلى خدمات الانتظار المتميزة، والصراف الآلي، ومنتجات الدفع الذكي.