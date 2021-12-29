إعدام أكثر من 100 شاب سراً في #إيران كل عام

ذكرت صحيفة تايمز اللندنية أن جماعات حقوق الإنسان تقدر أن أكثر من 100 شاب تم إعدامهم سرا في إيران في انتهاك للقانون الدولي وأن أكثر من 85 مذنبًا حدثًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عليهم حاليًا.

وأضاف التقرير أنه : في كثير من الحالات يتم الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وبعد تحمل الحبس الانفرادي المطول.

يذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أعلن في بيانه الصادر في 25 ديسمبر 2021: نقل نظام الملالی اللاإنساني حسين شهبازي، وهو سجين يبلغ من العمر 20 عامًا كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت اعتقاله، إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حکمه بالإعدام.

ودعت المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياته.

في غضون ذلك، تم تنفی‍ذ إعدام سجينين هما حسن ميركرمي وأردوان فلاحوند في سجن خرم آباد يوم الثلاثاء 21 ديسمبر بعد أن قضيا ثماني سنوات في السجن.

وبذلك بلغ عدد الإعدامات المسجلة في شهر آذر الإيراني (22 نوفمبر-22 ديسمبر) 41 حالة على الأقل، من بينهم 7 سيدات و 3 سجناء كانت أعمارهم دون 18 عاماً وقت القبض عليهم.

وفي عمل إجرامي آخر، يوم الخميس 16 ديسمبر، قتل أربعة مواطنين من البلوش هم علي حملي ومسلم حملي وكاظم وهابي وحفيظ ريكي بعد أن أطلق الحرس النار على سيارة بيجو في مهرستان في محافظة سيستان وبلوشستان.

أصبح إطلاق النار وقتل الشباب البلوش، وخاصة ناقلي الوقود، في أجزاء مختلفة من سيستان وبلوشستان قضية روتينية في السنوات الأخيرة.

وفي تطور آخر، عقب التجمعات العامة للاحتجاج على إعدام السجين السياسي الكردي حيدر قرباني، ألقت مخابرات الملالي القبض على عدد من أقارب حيدر، بمن فيهم شقيقه، وبعض المشاركين الآخرين في التجمعات.

وطالبت المقاومة الإيرانية بإحالة قضية انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن، ويجب تقديم قادته إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود.