الجيش السوداني: للحرية حدود معينة.. لن نقف مكتوفي الأيدي.. سنضرب المخربين

أعتبر مستشار القائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبو هاجة، إعادة بعض الصلاحيات مؤخراً لجهاز الأمن والمخابرات العامة في ظل الظروف الحالية بالأمر الطبيعي.

وقال أبو هاجة، إن الهدف من إعادة صلاحيات جهاز المخابرات لوقف المهددات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود.

وأضاف إن بعض الجهات والعناصر تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى وأن هذه الصلاحيات أعيدت لجهاز الأمن والمخابرات في توقيتها.

لافتاً إلى أن الخطوة ليست تهديداً للحريات وحق التظاهر وإنما لوضع حدٍ للأيادي المخربة التي لا تريد فترة إنتقالية مستقرة ولا تحول ديموقراطي حقيقي، فضلاً عن حماية سلمية الثورة من محاولة جرها للعنف.

وتابع ابو هاجة على أنه ليس من المنطق أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام تحطيم المنشآت وتكسير الشوارع وتعطيل مصالح العباد، وقال الحرية مهمة ولكن من المضر جداً تعديها على حرية الآخرين.