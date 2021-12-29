الدبيبة لليبيين: المخابرات والأمريكان والأمم المتحدة “خدروكم”

قال المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه مستمرا في منصبه حتى إخراج الدستور وإجراء انتخابات حقيقية.

ونفى الدبيبة في كلمة أمس الثلاثاء، سعيه إلى أي منصب في حياته السياسية أو الاجتماعية، وأنه لا يهمه الألقاب أو الصفات، حسب موقع “الساعة 24” الليبي.

وشن الدبيبة خلال كلمته هجوماً على قانون الانتخابات في ليبيا ووصفه بالمعيب، متهماً الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بمغالطة الليبيين، قائلاً: المخابرات والأمريكان والأمم المتحدة خدروكم.. وأنتم من يحدد تاريخ خروج الدستور، والانتخابات.