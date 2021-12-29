التحالف: تدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات #الحوثية في جبهة #بيحان بشبوة #عاجل

كشفت وسائل إعلام، عن استهداف قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، لآليات تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية (المدعومة من إيران) في جبهة الصفراء باليمن.

وقالت العربية، إن قوات التحالف دمرت آليات عسكرية لمليشيات الحوثي في جبهة بيحان بشبوة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد شدد أمس الثلاثاء، على أن ميليشيا الحوثي يجب أن توقف نشاطها العدائي فورا وتخلي المعسكرات في صنعاء، مؤكداً مراقبة هذا النشاط العدائي.

وقال التحالف إنه في حال عدم انصياع ميليشيا الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني، كما أعلن تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب.

وكان التحالف قد كشف تفاصيل العملية الأخيرة التي نفذها ضد ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، وقال: «دمرنا مخازن للأسلحة بالمعسكر وسندمر أي نشاط لنقل وتحريك الأسلحة».

كما أضاف: «اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، والعملية استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء».