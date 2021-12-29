تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار21 عند 190.95 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021، رغم ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 218.23 ريال (58.10 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 190.95 ريال (50.84 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية إلى 163.67 ريال (43.57 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 127.30 ريال (33.89 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، هبوطا إلى نحو 6787 ريال (1807 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الأربعاء نحو 1528 ريال (406.69 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع تراجع سعر الدولار.

وقادت المخاوف من انتشار سلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر في معاملات نهاية العام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.3 % إلى 1815.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:10 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما بلغ 1816 دولارا.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.4% إلى 1816.60 دولار.

وتراجع الدولار أمام سلة عملات مقتربا من الحد الأدنى لنطاق تأرجحه في الفترة الأخيرة، مما دعم إقبال حاملي العملات الأخرى على شراء الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2% إلى 23.08 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين، بنسبة 0.3% إلى 973 دولارا.

بينما انخفض البلاديوم، بنسبة 0.7% إلى 1957.68 دولار للأوقية متراجعا عن أعلى مستوياته في أكثر من شهر الذي سجله في الجلسة السابقة.