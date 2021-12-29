روسيا: مجموعة #أوبك+ تقاوم دعوات من #واشنطن لزيادة إنتاج #النفط

أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، موقف مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط من دعوات أمريكا بشأن زيادة إنتاج النفط.

وقال نوفاك، إن مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط تقاوم دعوات من واشنطن لزيادة الإنتاج لأنها لا تريد الحيد عن سياستها”، مضيفًا أن المجموعة لم تأبه بدعوات زيادة إنتاج النفط، بحسب “العربية”.

وأوضح “نعتقد بأنه سيكون من المناسب بالنسبة للسوق أن يظهر في المدى المتوسط كيف سنزيد الإنتاج مع تنامي الطلب”، متوقعا ارتفاع الطلب العالمي بنحو 4 ملايين برميل يوميا في 2022، وأن سعر النفط بين 65 و80 دولار للبرميل سعر مريح في 2022.

وشهدت أسعار النفط ارتفاع في الجلسة السادسة على التوالي اليوم الأربعاء مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.