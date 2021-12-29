تقارير: مقابل مليار يورو.. إنتر ميلان قد يكون سعودياً

تواترت أنباء مجدداً عن عزم صندوق الاستثمارات العامة شراء نادي إنتر ميلان الإيطالي، بمبلغ قد يصل إلى مليار يورو.

ولم تكن المفاوضات وليدة اللحظة، بل انطلقت بعد نحو أسبوع من استحواذ الصندوق السعودي على نادي نيوكاسيل يونايتد الإنجليزي، إذ أشارت صحيفة بيروديكو ليبيرو إلى أن اجتماع انعقد في سبتمبر الماضي، وأن بطل الدوري المحلي يفكر في العرض.

وذكرت الصحيفة: حسب ما نشرناه يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021، أن الصندوق لديه الآن هدفاً جديداً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، فإذا كانت صفقة نيوكاسيل بلغت 350 مليون يورو، فإن سعر إنتر ميلان قد يصل إلى مليار يورو.