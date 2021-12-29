إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 283.2 مليونا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 283 مليونا و223 ألفا و145 مصابا، حتى صباح الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و431 ألفا و77 حالة، فيما تعافى 251 مليونا و831 ألفا و819 حالة.

وسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 34.808.886 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 302 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 480.592 حالة.

كما سجّلت تونس 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم, أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 724,092 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 25,548 وفاة.

وسجلت الصين اليوم الأربعاء 197 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا .

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم أمس 101683 إصابة مؤكدة , ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم 5409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية مع ارتفاع قياسي في الحالات الحرجة.

واشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 620 ألفا و 938 إصابة و5382 وفاة .