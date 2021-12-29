هداف #الدوري_المكسيكي يقترب من #النصر_السعودي

رصدت تقارير إعلامية، اقتراب نادي النصر السعودي من التعاقد مع هداف الدوري المكسيكي، موضحة وجود عرض من إدارة النادي لشراء عقد اللاعب الأوروجواياني جوناثان روديجيز مهاجم فريق كروزل أزول المكسيكي، وفقاً لـ “poresto” المكسيكية.

وأكدت أن عرض إدارة النصر لشراء عقد اللاعب تراوح بين 6 و6.5 مليون دولار، بينما رصدت راتبا سنويا للاعب قدره مليوني دولار، وبينت أن عقد اللاعب مع كروز أزول يتبقى فيه عام واحد، بينما دخل رودريجيز في خلاف مع إدارة النادي المكسيكي وطلب الرحيل مرتين في 2020 و2021.

وأوضحت أن كروز أزول قرر بيع عقد اللاعب لتعويض ما دفعه “10 ملايين دولار” حين ضمه من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي في يناير 2019.