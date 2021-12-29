النيابة: نظام الإثبات يعزز أداء الأجهزة العدلية

سلطت النيابة العامة، الضوء على حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن نظام الإثبات الجديد.

ونشرت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، اقتباساً من حديث ولي العهد الذي أكد خلاله أن نظام الإثبات الذي قرره أمس مجلس الوزراء، يسهم في رفع جودة وتعزيز أداء الأجهزة العدلية، ويمثل ركيزة أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.

وقال الأمير محمد بن سلمان: نظام الإثبات يسهم في رفع جودة وتعزيز أداء الأجهزة العدلية، ويمثّل ركيزة أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة”.

ويعتبر نظام الإثبات المقرر تطبيقه بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، نقلة مهمة في المجال التشريعي والعدلي.