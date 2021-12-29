” #ملتقى_التوظيف” يوفّر 350 وظيفة لخريجي الكلية التقنية بـ #المدينة_المنورة

نظّمت الكلية التقنية بالمدينة المنورة اليوم, “ملتقى التوظيف” بالشراكة مع 15 جهة ومنشأة، ويسهم الملتقى في توفير 350 وظيفة لخريجي الكلية من كافة التخصصات.

واستهل الملتقى الذي يستمر لمدة يومين أعماله بإقامة دورة الإرشاد المهني التي تستهدف الطلاب المتدربين وخريجي المعاهد الثانوية الصناعية والكلية التقنية بالمنطقة, لتثقيفهم بمراحل التوظيف، والمهارات التي تتطلبها حقول العمل المهني.