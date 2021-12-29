كأس السوبر السعودي.. 5 أندية عانقت الذهب والنسخة الـ8 بين الهلال والفيصلي

يستضيف استاد الملك فهد الدولي بالرياض في السادس من يناير المقبل مباراة كأس السوبر السعودي في نسخته الثامنة، والتي تجمع الهلال (بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) مع الفيصلي (بطل كأس خادم الحرمين الشريفين).

وانطلقت المسابقة للمرة الأولى عام 2013 عندما التقى الفتح (بطل الدوري) مع الاتحاد (بطل كأس الملك) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، حيث فاز فريق الفتح بنتيجة 3 – 2 ليتوج بأول لقب رسمي للسوبر السعودي.

في النسخة الثانية من البطولة والمقامة في عام 2014م كان إستاد الملك فهد الدولي بالرياض شاهدًا على مواجهة فريقي النصر (بطل الدوري) والشباب (بطل كأس الملك)، والتي انتهت بفوز الشباب بركلات الترجيح.

وشهدت نسخة 2015م حدثًا هو الأول في تاريخ الكرة السعودية بإقامة مباراة كأس السوبر خارج المملكة، حيث احتضنت العاصمة البريطانية لندن مباراة السوبر بين النصر (بطل الدوري) والهلال (بطل كأس الملك) وذلك على ملعب (لوفتس روود)، والتي توج الهلال باللقب بعد الفوز بهدف نظيف.

وعادت لندن لتستضيف السوبر الثاني على التوالي وذلك في عام 2016م وتحديداً ملعب (كرافن كوتيغ)، والتي أقيمت بين فريقي الأهلي (بطل الدوري والكأس) والهلال (بطل كأس ولي العهد)، وانتهت بتتويج الأهلي بلقبه الأول في المسابقة بفوزه بركلات الترجيح.

وللمرة الثالثة على التوالي استضافت لندن بطولة السوبر السعودي عام 2018م والتي جمعت الهلال (بطل الدوري) والاتحاد (بطل كأس الملك) على ملعب “لوفتس روود” بالعاصمة البريطانية لندن، والتي توج فيها فريق الهلال للمرة الثانية بفوزه بنتيجة 2-1.

وعادت البطولة في نسخة عام 2019م إلى المملكة ، وتحديداً ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، الذي احتضن اللقاء الذي جمع النصر (بطل الدوري) مع التعاون (بطل كأس الملك)، وتوج من خلالها النصر باللقب لأول مرة بعد فوزه بركلات الترجيح.

ليعود النصر مرة أخرى ويحقق لقبه الثاني في المسابقة بتتويجه لقب نسخة عام 2020 بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3-0 في المباراة التي احتضنها إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.